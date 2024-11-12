الفريق أول البرهان يخاطب قمة التغير المناخي بأذربيجان

متابعات: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن العالم يشهد تحدياً كبيراً جراء آثار تغيٌر المناخ وانعكاساته السالبة على قطاعات مهمة في حياة الناس في المياه والزراعة والأمن الغذائي والصحة والموارد الطبيعية.

وأوضح البرهان لدى مخاطبته، اليوم، مؤتمر القمة للأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي أن السودان طالب كغيره من الدول بضرورة تنفيذ اتفاقية باريس كأولوية رئيسية في هذا الصدد.

مبيناً أن السودان يساهم بفاعلية في تنفيذ الاتفاقية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، مؤكداً أن قضية التكيُّف المناخي ظلت على رأس الأولويات لحكومة السودان، وذلك لتأثيرها على برامج التنمية الوطنية.