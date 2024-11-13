شاهد فيديو: الفنان شكر الله عز الدين يستعيد ذكـريات شـارع الـنيـل وسط تفاعل سوداني كبير في فعالية وزارة الإعلام وهيئة الترفيه السعودية

الرياض: مشاعر أحمد

أعاد الفنان شكر الله عز الدين، لجمهور السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، أجواء جلسات شارع النيل الشهيرة بالعاصمة الخرطوم بعد أن دندن بأغنيته الشهيرة “الليلة بالليل نمشي شارع النيل” على هامش فعاليات وزارة الإعلام وهيئة الترفيه في حديقة السويدي بالعاصمة السعودية الرياض.

وشهدت الليلة التي تغنى بها الفنان شكر الله عز الدين، تفاعلاً كبيراً من الحاضرين الذين استعادوا ذكريات السودان بالكثير من الأغاني التي قدمها شكر الله، الذي حرص على التفاعل مع الحاضرين وكأنهم وسط الخرطوم؛ حيث تختلط الأصوات واللهجات، واختلاف طرق الكلام بوجود تنوع قبلي داخل تلك الحديقة.

وحرصت الجالية السودانية على ابراز التنوع الثقافي الكبير في فعالية (أيام السودان) التي تقام بالعاصمة الرياض، حيث أبرزت القبائل السودانية التنوع الخاص بها، كما أبرزت العديد من اللوحات مثل “نبذ الفرقة والشتات والاختلاف”، بينما دندن العديد من الفنانين بأغاني المحبة والسلام خلال الأيام الماضية.