يبحث إعادة الإعمار في السودان والأمن الغذائي والصناعة.. انطلاق الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال 2024

القاهرة: السوداني

ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 2024 في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ويأتي الملتقى في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهوريتي مصر العربية والسودان، وبمبادرة من سفارة السودان في مصر، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، وبالتعاون مع مركز التكامل السوداني المصري.

وقالت اللجنة الإعلامية للملتقى؛ إنّ الملتقى يأتي انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين

والذي سيُعقد تحت رعاية الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل المهندس، كامل الوزير، بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة.

من جانبها، دعت سفارة السودان بجمهورية مصر العربية، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، ومركز التكامل السوداني المصري، رجال الأعمال والمستثمرين من مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يُعد فرصة فريدة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل إعادة الإعمار في السودان، الأمن الغذائي لكلا البلدين، الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، الصحة، التعليم والتجارة البينية.

ويُعد الملتقى منصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.