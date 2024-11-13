زيارة مرتقبة لوزير التربية والتعليم إلى القاهرة لبحث استئناف الدراسة بالمدارس السودانية في مصر

بورتسودان: السوداني

من المقرر أن يصل وزير التربية والتعليم، أحمد خليفة إلى القاهرة في غضون الفترة المقبلة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري بشأن استئناف الدراسة بالمدارس السودانية في مصر.

ووضعت السلطات المصرية، ثمانية اشتراطات أمام أصحاب المدارس السودانية في مصر، على رأسها ان يكون المبنى إدارياً وليست شققاً سكنية مع توفير بيئة تعليمية.

وقال الملحق الثقافي لسفارة السودان بالقاھرة د. عاصم أحمد، إنّ نحو ثلاثين مدرسة استوفت كافة الاشتراطات التي طلبتها جهات الاختصاص المصرية، على رأسها أن يكون المبنى إدارياً وتوفير بيئة تعليمية.

وأضاف خلال حفل تدشين كتاب “الجودة في التعليم الأساسي: دراسة تطبيقية” لمؤسس ومدير عام مدارس الجودة د. عبد الله البدوي، أن الحديث عن الجودة في التعليم على الرغم من الظروف التي يمر بها السودانيون يعتبر مؤشرا نحو حرص العاملين في قطاع التعليم نحو تحسين جودة التعليم السوداني بمصر.