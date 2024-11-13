إبراهيم جابر: الحكومة ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان

الخرطوم: السوداني

جدّد عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق الركن مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، التزام الحكومة بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كل ما يمكن أن يُساهم في تسهيل وانسياب المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المواطنين المستهدفين.

وأشار جابر في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى التنويري الثاني حول عمليات الاستجابة الإنسانية ببورتسودان اليوم، إلى قيام الحكومة بفتح سبعة معابر حدودية بما فيها معبر أدري الرابط بين السودان وتشاد، والذي قال إنّه يُستخدم لأغراض عسكرية لصالح مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأضاف أن الحكومة فتحت سبعة مطارات في عدد من مدن السودان المختلفة لتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية من القيام بعملها.

وعبّر جابر، عن تقدير الحكومة لمواقف الرئيس سلفاكير ودوره في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية من جوبا إلى مطار كادُقلي، كاشفاً عن عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية إضافية بمناطق حول كادُقلي.

وأعرب جابر، عن تقديره لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات التي ساهمت في إغاثة أهل شرق الجزيرة الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة جراء جرائم مليشيا الدعم السريع خلال الأيام الماضية.

وطالب عضو مجلس السيادة الانتقالي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بحَثّ المناحين من الدول المختلفة التي تعهّدت بالتزامات في مؤتمر باريس على الإيفاء بالتزاماتهم.