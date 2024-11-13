ارتفاع عدد الشهداء في الهلالية إلى (463).. والدعم السريع تحرق بعض المنازل وتختطف شباباً وتطالب بفدية

الجزيرة: السوداني

مواصلة في جرائمها ضد مواطني “الهلالية” بشرق الجزيرة، اختطفت مليشيا الدعم السريع عددا من شباب المدينة، وطالبت بـ6 ملايين جنيه سوداني لإطلاق سراح الفرد الواحد منهم، ورغم أن بعض أسر المُختطفين دفعت المبلغ كاملاً، إلا أن المليشيا لم تطلق سراحهم بعد.

وقال مؤتمر الجزيرة في بيان اليوم الأربعاء، إن المليشيا قامت بحرق بعض المنازل، واستوطنت في أخرى.

يُذكر أنّ أعداد الشهداء بمدينة الهلالية قد ارتفع إلى 463 شهيداً حتى اليوم الأربعاء.