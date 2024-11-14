موسى هلال يتعهد بحماية الموسم الزراعي وصد أي حالات انفلات أمني في شمال دارفور

متابعات: السوداني

قال رئيس مجلس الصحوة الثوري، الشيخ موسى هلال، إنّ قراره بتشكيل لجنة أمنية وإدارية لحماية الموسم الزراعي والأسواق في شمال دارفور جاء من إيمانه بأهمية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى هلال اليوم بالمزارعين في المناطق التي تقوم قواته بتأمينها.

ودعا هلال ـــ بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد، المزارعين في مناطق (سرف عمرة، باري، بركة سايرة والسريف)، وبقية المناطق إلى الحرص على إنهاء موسم الحصاد بحلول نهاية ديسمبر المقبل. كما وجّه تحذيرًا للرعاة بعدم الاعتداء على المزارع خلال هذه الفترة، مشددًا على أن قواته على أتم الاستعداد لحماية الموسم الزراعي وصد أي حالات انفلات أمني قد تحدث.

وشدد على أن اللجنة الأمنية لن تتهاون مع أي متجاوز، حتى وإن كان من عناصر قواته، مبينًا أن أي مخالف سيتم تجريده من السلاح واعتقاله والتحقيق معه، بهدف جعلهم عبرة لغيرهم.

وأضاف أن أدنى عقوبة تنتظر مَن يسمح بدخول مواشيه إلى مزارع الآخرين هي غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف جنيه.

ونصح هلال، الرعاة بضرورة احترام أراضي المزارعين التي تُعتبر مصدرًا لرزق كافة سكان المنطقة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة الأمنية، معربًا عن أمله في مواصلة عملهم بفعالية حتى نهاية الموسم الزراعي.