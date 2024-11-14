الخرطوم تدفع بالخلية الأمنية لتحقيق أعلى درجات مكافحة الجريمة

أم درمان: السوداني

نشرت ولاية الخرطوم، العشرات من جنود الخلية الأمنية في أم درمان، لتحقيق اعلى درجات مكافحة الجريمة، دعماً للأمن والاستقرار وتنفيذاً لخطة تأمين ولاية الخرطوم.

ودشن الفريق شرطة أمير عبد المنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم والأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد، أعمال وأنشطة الخلية الأمنية ضمن التدابير التي تتوافق مع حالة الطوارئ واوامر الطوارئ الصادرة بمكافحة الجريمة.

وقال الفريق أمير عبد المنعم، إن الخلية الأمنية يقع عليها مسؤولية كبيرة في بسط الأمن ومنع التفلتات الأمنية والمتربصين بالبلاد وآمن المواطن. وأكد الاهتمام بكل ما يحقق الأمن واستقرار المواطن الذي عانى كثيراً من تبعات الحرب وانتهاكاتها التي شردت وافقرت المواطن وأصبح بلاء مأوى.

من جانبه، أشار اللواء أمن عمر حسن صالح شينكو، رئيس الخلية الأمنية بالولاية، للأدوار الأساسية للخلية الأمنية في ضبط الأمن داخل الولاية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في محاربة المتعاونين مع المليشيا ومدها بالمعلومات وكانوا لهم دور كبير في تشريد المواطنين من ديارهم، كما تقوم بضبط الوجود الأجنبي ومكافحة الجريمه المنظمة ومحاربة كافة الظواهر السالبة لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية بالانتشار في كافة ربوع الولاية ليلا ونهارا – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.