الدعم السريع تقتل وتصيب 30 مواطناً بقرية (التومسة) في الجزيرة.. وتُهجِّر سكان قريتي (اللعوتة وود لميض) وتغرق قريتي (الزناندة جبارة والزناندة فضل السيد) بمياه الترع والكنارات

الجزيرة: السوداني

شنت مليشيا الدعم السريع اليوم، هجومها على المواطنين بقرية “التومسة” جنوب الجزيرة بغرض السلب والنهب، وقتلت 14 مواطناً، من بينهم نساء، وطفل عمره “3” سنوات، نزعه أفراد من المليشيا من أمه وقذفوا به في الخزان، وأصابت 16 آخرين من الأبرياء.

واعلن مرصد مؤتمر الجزيرة الحصيلة الأولية للشهداء وهم: “علي محمد موسى العجب، جلال الجيلي الأمين، موسى يوسف العجب، حيدر ناصر العجب، أحمد كرم النبي، يوسف بشير الزبير، أحمد الزبير، حامد محمد حامد، حرم أحمد مالك، محمد فتح الرحمن مالك، محمد فضل الشريف، علي محمد علي، أنور حسن ” قرية العقدة”، والطفل مهند محمد موسى العجب وهو الذي ألقت به المليشيا في الخزان”.

على صعيد متصل، هاجمت المليشيا أمس الأربعاء، قريتي “اللعوتة، وود لمّيض” بمحلية الكاملين، وقامت بنهب ممتلكات المواطنين الخاصة من سيارات، وأثاثات، وأجهزة كهربائية، وغيرها، وطردت المواطنين من منازلهم.

وقال شاهد عيان لمؤتمر الجزيرة، إن أفراد المليشيا طلبوا من المواطنين عدم أخذ شيء من أمتعتهم، أو العودة مجدداً لدورهم.

في وقت، واصلت عناصر مليشيا الدعم السريع حربها على المواطنين العزل، حيث فتحت بوابات الكنارات، والترع على منازل المواطنين بقرى جنوب الجزيرة مثل “الزناندة جبارة، والزناندة فضل السيد” بغرض إغراقها، وبحسب شهود العيان، فإن المياه تدفقت بغزارة على المنازل الفارغة من السكان، مما يهددها بالانهيار التام.

وقال مواطنون إنّ المليشيا بعد أن هجّرت سكان تلك القرى بدأت ما اسموه بـ”حرب المياه”، موثقين ذلك عبر فيديوهات.