شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تقتل طالب طب بالهلالية

الخرطوم: السوداني

قتل طالب الطب المغيرة النور خلف الله، والذي يدرس بجامعة أم درمان الإسلامية، مساء أمس، جراء الحصار الذي تفرضه الدعم السريع على منطقة الهلالية شرقي الجزيرة.

وقالت شبكة أطباء السودان، إن الطالب المغيرة يتهيأ لخوض امتحاناته الجامعية قبل أن يصبح ضحية لما يحدث ضد المدنيين العزل بمنطقة الهلالية والتي ارتفع ضحاياها لأكثر من 400 شخص.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الخميس، بأشد العبارات، عمليات القتل الممنهجة ضد مواطني منطقة الهلالية، واعتبرت مقتل المغيرة انعكاسا للمعاناة الكبيرة التي يواجهها المدنيون في العديد من المناطق السودانية بسبب الحصار والممارسات العسكرية العشوائية.

وأكدت الشبكة أن ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وانتهاك لقوانين الحرب الدولية، يستدعي محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.