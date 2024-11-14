استئناف الدراسة بشكل جزئي بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وفي إطار سياسة حكومة الولاية في التدرج لاستئناف الدراسة للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، عن استئناف الدراسة للصفوف السادس الابتدائي والثالث متوسط والثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م وفق التواريخ التالية:- الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م حتى الخميس الموافق ۲۲ نوفمبر ٢٠٢٤م حضور المعلمين وتسجيل الطلاب في الصفوف الثلاثة (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط والثالث الثانوي) للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م وعلى جميع الطلاب بهذه الفصول إحضار صورة من نتيجة امتحانات الفترة الأولى من العام الدراسي السابق ٢٠٢٣ – ٢٠٢٣م.

على أن تبدأ الدراسة فعلياً يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ للفصول الثلاثة.

وناشدت الوزارة، لجان الخدمات والمجالس التربوية المساعدة في تسهيل ما جاء في هذا الإعلان، والعمل مع مشرفي الوزارة في معالجة المعوقات التي تعترض هذه العملية. أما بقية الصفوف الدراسية في المراحل الثلاث سوف يتم إعلان الدراسة فيها قريباً بعد معالجة مراكز الإيواء.

وطالبت الطلبة الذين نزحوا إلى ولايات أخرى وأكملوا العام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م في تلك الولايات إحضار المستندات المؤيدة والمعتمدة من الولاية التي درسوا بها لمعادلتها من المكتب المختص بالوزارة.