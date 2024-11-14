توقيف عصابات متخصصة في سرقة النحاس وتفكيك محولات الكهرباء بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أوقفت منطقة أم درمان العسكرية شعبة الاستخبارات، عصابة إجرامية تعمل في سرقة النحاس وتم توقيف أفراد التنظيم وضبط كميات كبيرة من المسروقات.

وأمّن اجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري اليوم الخميس، باستمرار عمل الطوف المشترك الذي أسهم بصورة كبيرة في تحسين الأمن والحد من الظواهر السالبة بولاية الخرطوم.

وقف الاجتماع برئاسة الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم، على التقرير الجنائي الذي أكد استقرار الوضع الجنائي بولاية الخرطوم خلال الفترة السابقة، ووجّه الاجتماع بتكثيف العمل للحد من الظواهر السالبة، من بينها إطلاق الذخيرة عشوائياً ومحاسبة المخالفين وتكثيف العمل الإعلامي للتوعية من مخاطر إطلاق الذخيرة عشوائياً في المناطق السكنية.