مليشيا الدعم السريع تجند شباب معسكرات “شنقل طوباي” تحت التهديد بالنهب والسلب

دارفور: السوداني

قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، آدم رجال، إنّ مليشيا الدعم السريع ألزمت إدارة معسكرات “شنقل طوباي” بولاية شمال دارفور بتجنيد “150” شاباً في صفوفها تحت التهديد بالنهب والسلب.

وأضاف أن المليشيا تقوم بممارسة الضغوط على الشباب، حيث تختطفهم بطرق انتقامية إلى جهات مجهولة، داعياً طرفي الصراع بالابتعاد عن معسكرات النازحين وعدم جعلها ساحةً للمعارك.

وجدّد رحال، مناشدتهم للمجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا بممارسة أقصى درجات الضغط على طرفي الصراع لإيقاف الحرب ووقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين العُـزّل بالمعسكرات.