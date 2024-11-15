الميليشيا ترتكب مذبحة في قرية “اللعوتة الحجاج” ومقتل أكثر من (20) شهيداً

الجزيرة: السوداني

اعلن منبر مؤتمر الجزيرة عن إرتفع عداد الشهداء الذين سقطوا على أيدي مليشيا الدعم السريع بقرية “اللعوتة الحجاج” بمحلية الكاملين، إلى أكثر من عشرون شهيدا، متأثرين بجراحهم.

وضمت قائمة الشهداء الذين تم حصرهم حتى الآن كل من: “الفاتح محمد بابكر، عثمان السيد الشعيت، الجيلي عبد الرحمن محمد، عمر أحمد الشيخ، علي أحمد الشيخ، هاني فيصل، عبد الرؤوف بخيت، الصديق مالك الصديق، بابكر الطاهر علي، محمود الطاهر علي، إبراهيم البدوي الفكي، السيد علي محمدين، سعيد الصديق الطريفي، هاني احمد خالد، القاسم الضريس، الفضل عبد الله الفضل، الطيب الصديق الشعيت”.