شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تصفي 14 شخصاً بدوافع إثنية بقرية “جوقوجوقو” شمال الفاشر

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، ان قوات الدعم السريع قامت بتصفية 14 شخصًا، بينهم 3 أطفال و5 مسنين مساء أمس، بدوافع إثنية بحتة بقرية “جوقوجوقو” شمال الفاشر بولاية شمال دارفور.

وحذرت الشبكة في بيان، الجمعة، من تحول القتل بولاية شمال دارفور إلى قتال إثني وحرب أهلية وتذكر الضمير الإنساني بمصير أكثر من مليون شخص بولاية شمال دارفور حال تحويل الدعم السريع القتال إلى قتال إثني وقبلي.

وأكدت الشبكة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا، ودعت الشبكة إلى التحرك الفوري لوقف إراقة الدماء وردع مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة. كما ناشدت كافة الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي للعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومساءلة مرتكبيها، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والالتزام بالبروتوكولات والاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.