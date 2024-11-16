شبكة أطباء السودان: مقتل 17 شخصاً وفقدان 21 آخرين جراء هجوم للدعم السريع على قرية “التومسة” جنوب الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قُتل 17 شخصاً وفقدان 21 آخرين جراء هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على قرية “التومسة” جنوب ولاية الجزيرة.

وحذرت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم السبت، من استمرار عمليات التهجير والقتل الممنهج على قرى ولاية الجزيرة والذي راح ضحيته أكثر من 1300 شخص في أقل من شهر، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها الولاية منذ أكثر من عام.

ودعت الشبكة، كل الضمير الإنساني والمنظمات الدولية والسلطات المحلية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية التي تمارسها الدعم السريع ضد إنسان الولاية والمساهمة في إجلاء الأسر المحاصرة في قرى الجزيرة في ظل أوضاع إنسانية غير مسبوقة.