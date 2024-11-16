مليشيا الدعم السريع تعتقل 6 آلاف داخل سجن سوبا.. ووفاة المئات بسبب التعذيب والجوع والأمراض

الخرطوم: السوداني

أرسلت مئات الأسر، مناشدات عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة وللمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، بأن سجن سوبا الذي يقع تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع، يضم بداخله ما لا يقل عن 6 آلاف معتقل، معظمهم من المدنيين الأبرياء، حيث يتم الاعتقال على الاشتباه ودون إجراء أي تحقيق.

وقال عدد من الناجين من السجن في إفادات لهم إنّ السجن يضم آلاف المختطفين والمعتقلين، معظمهم من المواطنين ومعاشيي القوات النظامية وكبار السن.

وأضافوا: “الوضع مُزرٍ جداً وفي غاية السوء داخل السجن، حيث يعاني المختطفون من ظروف اعتقال قاسية ومهينة، ويتم تعذيبهم وتجويعهم وضربهم وإذلالهم وسط غياب كامل للرعاية الصحية”.

الجدير بالذكر أنّ مئات المعتقلين لقوا حتفهم إما بسبب التعذيب الممنهج، أو بسبب المرض وتفشي الأوبئة والأمراض وغياب الرعاية الصحية، مع تعمد المليشيا تجويع المعتقلين وعدم عرضهم للكشف الطبي.