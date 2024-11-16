وزير الطاقة والنفط من موسكو: الشراكة مع روسيا والصين تعزز موقف السودان في المحافل الدولية

متابعات: السوداني

قال وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم، ان اتجاه السودان شرقا نحو روسيا والصين لتبادل المصالح وتعزيز الشراكة بين السودان وهذه الدول الكبرى يدعم موقف السودان في المحافل الدولية ويعزز وقفتهم بجانب السودان لحماية مصالحهم في السودان.

وزار الوزير أمس مقر السفارة السودانية بموسكو مثمنا جهود السفارة في نجاح هذه الزيارة وتعزيز العلاقات بين السودان وروسيا وخاطب الوزير جمع من الدبلوماسيبن والملحقين العسكريين والإداريين متناولا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا والعمل على تطوير قطاعات النفط والغاز والكهرباء بالاضافة إلى الجوانب الاقتصادية الأخرى، مؤكدا ان السودان في أفضل حالاته رغم الحرب وتكاليفها الباهظة، إلا أن القوات المسلحة ظلت متماسكة مع القوات النظامية الأخرى ونجحت في تدمير أربعة أجيال من المتمردين مبينا أن البلاد تسير بخطوات وثابة في الإتجاه الصحيح بعد تمايز الصفوف.

الجدير بالذكر يزور روسيا هذه الأيام وفدا فنيا متخصص في الطاقة والنفط من الوزارة وشركات النفط بقيادة وزير الطاقة والنفط لبناء السودان بعد الدمار الذي لحق به من قبل المليشيات المتمردة الإرهابية.