تكليف أبو بكر الصديق مديراً عاماً لسلطة الطيران المدني

بورتسودان: السوداني

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس الوزراء، عثمان حسين عثمان، قراراً بتعيين أبو بكر الصديق محمد عبد الله مديراً عاماً لسلطة الطيران المدني.

ووجّـه القرار، وزارات الدفاع والعمل والإصلاح الإداري، والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الجدير بالذكر أنّ أبو بكر الصديق قد شغل عدداً من المناصب في الطيران المدني منذ تعيينه كمراقب جوي وتدرج في العمل، حيث عمل مديرا لإدارة الحركة الجوية ومن ثم مديرا لدائرة الملاحة الجوية، كما عمل في دائرة سلامة الطيران مديرا لإدارة تنظيم الملاحة الجوية ومديرا لإدارة سلامة ومقاييس المطارات، إضافةً إلى عمله كمدرب معتمد وممتحن للمراقبين الجويين في مركز الملاحة الجوية والمعهد القومي للطيران المدني وعضويته لعدد من لجان منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) المعنية بالملاحة الجوية.