البرهان يزور وزارة الصحة بولاية الخرطوم ومستشفى البلك ويُشيد بالدور البطولي للعاملين بالصحة

أم درمان: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، دعم الدولة لجهود ولاية الخرطوم في تعزيز القطاع الصحي، مشيداً بالدور البطولي للعاملين به، الذين يقدمون الخدمات في ظل ظروف الحرب، سواء في المناطق الآمنة أو مناطق تواجد العدو.

وزار البرهان، اليوم، مقر وزارة الصحة بولاية الخرطوم ومستشفى البلك، رفقة الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

وأشار البرهان إلى أن هذه الزيارة تأتي تقديراً لجهود كوادر الوزارة ودورهم في السيطرة على الوبائيات رغم تحديات الحرب.

كما أثنى سيادته على جهود وزير الصحة الاتحادي لتطوير المؤسسات العلاجية. وشكر الدول الشقيقة والصديقة على دعمها لقطاع الصحة.

من جانبه، أوضح والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن الولاية تسعى لتعويض خروج العديد من المؤسسات العلاجية عن الخدمة نتيجة التخريب، من خلال استكمال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتوسعة وتأهيل المستشفيات القائمة، مثل مستشفيى النو والبلك، لتصبح مستشفيات مرجعية.

ولفت إلى أنّ التحديات الراهنة تتضمن استعادة خدمات المستشفيات بالمناطق التي يتم تحريرها، مع الحاجة إلى تمويل لإعادة التأهيل وصيانة البنية التحتية.

وفي السياق، استعرض رئيس لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم د. محمد إبراهيم، تقرير أداء الصحة خلال فترة الحرب، مشيراً إلى أن المؤشرات تجاوزت التوقعات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن عدد المستشفيات العاملة حالياً بلغ 31 مستشفىً من أصل 54، إضافةً إلى تشغيل 158 مركزاً صحياً من أصل 243. كما أعلن عن معالجة أكثر من 33 ألف جريح وإجراء 22 ألف عملية مجانية لاستخراج أعيرة نارية، مؤكداً السيطرة على الوبائيات واستعداد الوزارة لتشغيل 3 مستشفيات جديدة.