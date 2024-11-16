البرهان يتفقد الكنيسة القبطية ويعد بإعادة تأهيلها بعد تخريبها من قبل المليشيا

أم درمان: السوداني

قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم بزيارة تفقدية لكنيسة الأقباط بالمسالمة شارع الشنقيطي بأم درمان، يرافقه عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا، ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة. وكان في استقبالهم القس يوحنا أنطوني قس كنيسة ماري جرجس وكنيسة ماري مينا.

والتقى البرهان خلال الزيارة، بعدد من القساوسة، واستمع إلى تقرير حول الأضرار التي تعرضت لها الكنيسة القبطية جراء أعمال التخريب والنهب الذي مارسته مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ضد دور العبادة.

وأكد البرهان التزامه بإعادة تأهيل الكنيسة والمرافق الملحقة بها وإعادتها لسيرتها الأولى.