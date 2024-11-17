سفير أمريكي سابق بالخرطوم: دعم واشنطن مهم لإنهاء الحرب في السودان وإدارة بايدن أخطأت مرتين

واشنطن: متابعات

قال سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى السودان، تيموثي كارني، إن “الدعم الأميركي مهم لإنهاء الحرب في السودان”، داعيا الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إلى “تقديم الدعم اللوجستي والمالي للسودان، ودعم جهود نشر قوات حفظ السلام هناك”.

واستبعد كارني أن يتمكن المبعوث الأميركي توم بيرييلو، من “عمل الكثير” في الفترة المتبقية من عمر إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة”، إن إدارة بايدن “أخطأت مرتين بشأن الأزمة السودانية”، معتبراً أن “الأولى كانت عندما لم تخصص منذ بداية الأزمة مبعوثا رئاسيا يمتلك صلاحيات وسلطات، واكتفت بإرسال ممثل أو مبعوث من وزارة الخارجية”.

وأضاف: “إرسال مبعوث أميركي ذي صلاحيات محدودة غير كاف للتعامل مع النزاع المسلح في السودان، خاصة أن الطرفين (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) لا يرغبان بالسلام دون تحقيق نصر عسكري”.

أما “الخطأ الثاني”، حسب كارني، هو “قرار واشنطن غلق سفارتها في الخرطوم وعدم افتتاح مقر دبلوماسي لها في بورتسودان”.

وأشار سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى السودان إلى أن إدارة ترمب السابقة تعاملت مع السودان عبر “الصفقات”، “حين وعدت برفع العقوبات ودعم البلد في حال وافقت الخرطوم على التطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقيات أبراهام”، مضيفاً أن عقد الصفقة هذه “أثمر بزيارة وزير الخارجية الأميركية آنذاك مايك بومبيو إلى السودان نهاية عام 2020”.

أما الآن، يضيف كارني، فإنه “من الصعب أن تصل واشنطن إلى صفقة مع السودان، خاصةً مع تصاعد الأحداث في غزة”.

واعتبر أن إدارة ترمب المقبلة “لن تعمل الكثير لدعم سلطة (قائد الجيش السوداني) عبد الفتاح البرهان، لكن أي تقدم في ملف السودان سيعتمد على ما تبذله الدول الإقليمية والاتحاد الأفريقي”.

وفي هذا الصدد، أكد كارني أهمية أن تلعب الدول في الاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيغاد” دوراً في جهود السلام وإنهاء الصراع والأزمات في السودان، من خلال “نشر قوات حفظ السلام لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية”.

واعتبر فرض عقوبات أميركية أو دولية لن يحل المشكلة السودانية، والمهم هو أن تحث الولايات المتحدة الدول الإقليمية القريبة من طرفي النزاع، مثل الإمارات ومصر والسعودية، على التعاون مع الاتحاد الأفريقي لوضح حد للحرب.