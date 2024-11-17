البرهان يتفقّد النازحين من شرق الجزيرة لولاية نهر النيل

متابعات: السوداني

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، المواطنين الذين نزحوا من شرق الجزيرة لولاية نهر النيل، بسبب ما تعرضوا له من انتهاكات واعتداءات وحشية من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية.

ووقف البرهان على مستوى الخدمات المقدمة لهم من حيث الإيواء والغذاء والعلاج، مؤكداً تسخير كافة إمكانيات أجهزة الدولة للوقوف مع هؤلاء المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وذلك لضمان سلامتهم واستقرارهم.

ووجه البرهان، وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية بضرورة تقديم كل ما من شأنه تحسين أوضاع النازحين من شرق الجزيرة وتخفيف المعاناة عنهم.