الدعم السريع تقتل اثنين من مواطني “بدينة” شرقي تمبول وتنهب قرية بقادي

الخرطوم: السوداني

هاجمت قوة من مليشيا الدعم السريع اليوم قرية “بدينة” شرقي مدينة تمبول، ونتج عن الهجوم ارتقاء شهيدين من القرية هما فتح الرحمن محمد صالح ومحمد كباشي الإمام.

وقال مؤتمر الجزيرة في بيان اليوم الأحد، إن قوة من مليشيا الدعم السريع هاجمت أيضاً أول أمس الجمعة عبر “المواتر” قرية “بقادي” التابعة لمحلية الحوش بجنوب الجزيرة، وأطلقت القوة المهاجمة النيران على الهواء لإثارة الرعب والهلع وسط السكان، ثم قامت بضرب الشباب بمؤخرة البنادق على رؤوسهم، وربطت اثنين منهم بالحبال على المواتر وسحبتهم على الأرض، وكانت المليشيا قد هاجمت القرية الأسبوع الماضي، وأصابت احد المواطنين بطلق ناري ببطنه، قبل أن تقوم بعمليات نهب وسلب واسعة.