الاتحاد العالمي للشعراء يكرم شعراء مصر والسودان.. وفوز الشاعر السوداني الكبير الراحل محمد المكي إبراهيم بدرع الاستحقاق والجدارة





القاهرة: السوداني

في حفل بهيج وحضور فوق العادة من الشعراء والأدباء في مصر والسودان. وتحت إشراف وإدارة الشاعر الكبير والكاتب المسرحي المصري علي أبو سالم، أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي للشعراء، الشاعر الكبير عبد الله علي الخشرمي، فوز كل من الشاعر المصري الكبير محمد محمد الشهاوي بدرع الاستحقاق والجدارة ولقب (شاعر مصر) عن هذا العام في هذه الدورة، وكذلك فوز الشاعر السوداني الكبير الراحل محمد المكي إبراهيم – رحمه الله، بدرع الاستحقاق والجدارة ولقب (شاعر السودان) عن هذا العام في هذه الدورة.

كما قام مجلس إدارة الاتحاد بتكريم شعراء مصر والسودان الكبار، وعلى رأسهم أحمد سويلم وحسن طلب وإيمان بكري، والشرقاوي حافظ من مصر، وعبد القادر الكتيابي وعالم عباس وفضيلي جماع وبابكر الوسيلة من السودان، كما تم تكريم النقاد والمحكمين من البلدين في جو من الإلفة والود.

واستمع الحضور بمتعة بالغة إلى ذخائر القصائد من الشعراء الكبار المكرمين وشهادات أعلام النقد الأدبي من مصر والسودان في أشعار الكبار.

وفي صدق بالغ كان له أبلغ الأثر في نفوس الحاضرين، قال علي أبو سالم، من كان في سني يرفض الحدود السياسية التي تفصل السودان عن مصر وأن قلبه يصر أن السودان صعيد مصر.

وقد أقيم الحفل الرائع بقاعة علي مبارك بالهيئة العامة للكتاب بالقاهرة.