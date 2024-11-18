تمهيداً لطرح الفئة الجديدة.. اتحاد المصارف يطالب العملاء بتوريد ما يملكون من عملات ورقية من فئتي الـ(1000 و500) جنيه

كتبت: هالة حمزة

طالب اتحاد المصارف السوداني من جميع عملاء المصارف بتوريد ما لديهم من أوراق نقدية من فئتي الـ(1000 و500) جنيه، وكذلك الفئات الأخرى في حساباتهم بفروع مختلف المصارف في كل المناطق التي تعمل فيها تلك الفروع.

وقال رئيس الاتّحاد عباس عبد الله عباس في بيان له: “كل من لا يملك حسابات مصرفية سيجد التسهيلات اللازمة كافة لفتح الحسابات وإدخال التطبيقات المصرفية للتمتع بمختلف خدمات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن تيسير عملية فتح الحسابات وسبل التمتع والحصول على التمويل لاستثماراتهم وحفظ أموالهم من الضياع وتوفير الوقت والجهد في التعاملات التجارية بما في ذلك التجارة الإلكترونية”.

وأعرب عباس، عن حرص المصارف السودانية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على حفظ وضمان ودائع الجمهور وتسهيل تعامل الوافدين الجُدد مع حساباتهم في أي فرع من فروعها واستمرار خدماتها للجمهور التزاماً بتوجيهات البنك المركزي.

وأكد دور المصارف في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب وتحقيق الاستقرار بالبلاد.

وأصدر بنك السودان المركزي في التاسع من الشهر الجاري، بياناً أوضح فيه تفاصيل إصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ1000 جنيه وأسباب الطرح والمواصفات والعلامات التأمينية للإصدارة الجديدة وكيفية التعامل مع الجمهور بما يؤدي لسلاسة وانسيابية الانتقال للتعامل بالفئات الجديدة دون أي تعقيدات أو مصاعب، وذلك بغرض حماية العُملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.