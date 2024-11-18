رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الثقافة والإعلام

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر.

وقال وزير الثقافة والإعلام في تصريح صحفي، إنّ اللقاء تطرّق إلى العديد من القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الإعلام خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن رئيس مجلس السيادة عبر عن تقديره للجهود الإعلامية الكبيرة والمواقف الوطنية المُشرفة التي ظل يقوم بها الإعلام للتصدي للحملات الإعلامية الشرشة والمغرضة ضد الوطن.

وأضاف الإعيسر أن رئيس مجلس السيادة زوّده ببعض الموجهات للعمل بها خلال المرحلة المقبلة لدعم القضايا الوطنية، مضيفاً أنه سيعمل على دعم ما تحقق من مكتسبات في مجال الإعلام وإصلاح الملف الإعلامي والثقافي، مؤكداً حرصه على العمل والتعاون مع كافة الزملاء فى الوسط الإعلامي والأجهزة الإعلامية المختلفة لتلافي آثار الحرب وخلق لحمة وطنية جديدة تراعي خصوصية المشهد السوداني.

وقال الإعيسر: “نتطلع لتقديم تجربة إعلامية جديدة أساسها وقوامها نصرة الهَم الوطني لتلافي آثار الحرب، ومحاربة خطاب الكراهية وتوحيد الوجدان الوطني للالتفاف حول المؤسسة العسكرية وتوحيد الصف الوطني”، مُشيداً بالقوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين وتحمُّلهم المسؤولية الوطنية للحفاظ والدفاع عن وحدة وسلامة واستقرار السودان وصوناً للكرامة الوطنية.