روسيا ترفع (الفيتو) وتوقف قرار بريطانيا حول السودان في مجلس الأمن الدولي

نيويورك: السوداني

أوقفت روسيا، مشرع القرار البريطاني الذي وضعته على منضدة مجلس الأمن للتوصيت عليه اليوم الاثنين، حول حماية المدنيين في السودان.

وهاجم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، بريطانيا واتهمها بأنها تقوم باستعمار جديد.

وقال المندوب الروسي، ان على الأطراف المتحاربة الاتفاق على وقف إطلاق نار، وأن يقوم مجلس الأمن بمساعدتهم من غير فرض ارادته مدفوعا بنكهة “استعمارية جديدة”.

مشدداً على انه لا يجب استخدام المجلس لتسجيل نقاط لصالح الجالية السودانية في بريطانيا.

وأضاف: “القرار لا يحدد من لديه مسؤولية الأمن في البلاد والطلب لمجئ قوات أجنبية والتعاون مع الأمم المتحدة – وهي حكومة السودان. والقرار البريطاني حاول نزع ذلك في طور التفاوض على مشروع القرار”.

وأوضح أن القرار يشجع استمرار العدائيات، مؤكداً رفضه آليات المحاسبة مثل المحكمة الجنائية الدولية للتعامل مع الانتهاكات في السودان.

وكانت (السوداني) قد نشرت أمس، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه اليوم. وكان يحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).

من جانبه قال المستشار ببعثة السودان في نيويورك عمار محمود: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام حق النقض في قضية متعلقة بالسودان”.

وأوضح عمار انه لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة المدنيين في السودان، هناك حاجة إلى إجراءين حاسمين: “التنفيذ الكامل لاتفاقية جدة ووقف رعاية الإمارات العربية المتحدة – المزعزعة للاستقرار في السودان- لمليشيا قوات الدعم السريع”.