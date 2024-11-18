مصادر سيادية لـ(السوداني): السودان نسق مع روسيا جيداً لإيقاف مشروع القرار البريطاني حول السودان في مجلس الأمن

كتب: عطاف محمد مختار

كشفت مصادر سيادية رفيعة لـ(السوداني)، ان الحكومة السودانية نسقت منذ فترة طويلة مع الحكومة الروسية من أجل إيقاف مشروع القرار البريطاني حول السودان في مجلس الأمن.

وقالت المصادر: “نحن سعيدون لتفهم روسيا جيداً لخطورة مشروع القرار البريطاني، الذي يتدخل بصورة سافرة في الشأن السوداني ويقلل من سيادته، ويخدم الأطماع الأجنبية في السودان، ولم يسمِ الدول التي تدعم المليشيا وتغذي الصراع ويعمل على حمايتها عبر حملات ضغط دبلوماسية واسعة”.

وهاجم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، بريطانيا واتهمها بأنها تقوم باستعمار جديد. وقال المندوب الروسي، إنّ على الأطراف المتحاربة الاتفاق على وقف إطلاق نار وان يقوم مجلس الأمن بمساعدتهم من غير فرض إرادته مدفوعاً بنكهة “استعمارية جديدة”، مشدداً على انه لا يجب استخدام المجلس لتسجيل نقاط لصالح الجالية السودانية في بريطانيا.