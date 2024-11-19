مندوب السودان في نيويورك: مشروع القرار البريطاني يساوي بين المليشيا المعتدية الدعم السريع والممثل الشرعي للسودان ويتناسى دور الإمارات في تأجيج الحرب

نيويورك: السوداني

قال مندوب السودان بالأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، إنّ مشروع القرار البريطاني الذي فشلت بريطانيا في تمريره بمجلس الأمن الدولي، يساوي بين الجهة المعتدية الدعم السريع والممثل الشرعي للسودان وهو الجيش السوداني، فضلاً عن انه يساوي بين فظائع الجنجويد المتعمدة، وبين الأخطاء التي وقع فيها الجيش السوداني وهو يؤدي مهمته في الحفاظ على أمن البلاد.

واستخدمت روسيا ـ ولأول مرة في قضية سودانية، حق النقض “الفيتو”، لإجهاض مشروع القرار البريطاني أمام مجلس الأمن الدولي اليوم.

وأوضح الحارث خلال جلسة التصويت على مشروع القرار، موقف السودان الرافض لمشروع القرار البريطاني، موضحاً أن المشروع تناسى بصورة واضحة وممنهجة الإشارة إلى دور دولة (الإمارات) في تأجيج الحرب وتقديم الدعم المادي واللوجستي لمليشيا الحنجويد.

ونوه إلى أن مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا “يريد فرض وصاية دولية على الحكومة السودانية، بدلاً من وضع ضغوط جادة وحقيقية على الإمارات وتشاد”.