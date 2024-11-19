السفير المصري لدى السودان: لن ينهزم السودان في الحرب (ياما دقت على الرأس طبول)

بورتسودان: السوداني

أكّد سعادة السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح، أنّ السودان لن ينهزم في هذه الحرب التي يخوضها ضد مليشيا الدعم السريع. وقال: (ياما دقت على الرأس طبول)، مشيراً على أنهم عندما صنعوا حرب أكتوبر صنعوها بالإعلام سنتين وهم يخدعون العدو (انه مافيش حرب لغاية العدو صدق). مبيناً أن السودان تجاوز العديد من التحديات والمحن الصعبة. ولا يمكن أن ينهزم، مؤكداً على ضرورة الإعلام في هذه الفترة.

مشدداً على ضرورة مخاطبة العالم الغربي بلغته، وإن السودان لا بد أن يكون جزءاً من العالم المتطور.

وأرسل إشادته بموقف منتخب السودان لكرة القدم وبلوغه نهائيات الأمم الأفريقية في المغرب، وقال: (مافيش بلد في حالة حرب وفريقها مش معاه جمهور ومتصدر).

وأوضح السفير هاني، مساء أمس في منتدى الإعلامي جمال عنقرة، الذي انعقد بمنزل الأخير بحي المطار في بورتسودان، على شرف وزير الخارجية د. علي يوسف الشريف، أن مصالح مصر هي مصالح السودان، وأنهم لا يريدون سوى أن يحمي السودان مصالحه.

مشدداً على أن سد النهضة يعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، وأنها ستتخذ كل الإجراءات لحماية مصالحها، كون مياه النيل هي الحياة لمصر والسودان.

ونقل السفير هاني، تحايا وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، لوزير الخارجية علي الشريف، وقال: “نحن محظوظين لأنّ خبر تعيينه أتى وهو كان موجوداً حينها في مصر. وأول اتصال رسمي كان مع وزير خارجية مصر”.

وأضاف: (الوزير علي يوسف وزير من العيار الثقيل، قراراته محسوبة وكلام موزون، وهذا مهم في الظروف الحالية، فالدبلوماسيون يحاربون بالعمل السياسي بجانب العمل العسكري).