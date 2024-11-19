شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تستبيح منطقة ود أبوصالح بشرق النيل وتنهب المستشفى والصيدليات وتعطل مصادر المياه

الخرطوم: السوداني

هاجمت قوة من الدعم السريع، منطقة ود أبو صالح شرق ولاية الخرطوم وقامت بنهب المستشفى والصيدليات ودمّرت مصادر المياه ونهبت الطاقة الشمسية منها، كما قامت بطرد المواطنين وطلاب الخلوة ونهب السوق والماشية، مما دفع المواطنين للنزوح بشكل جماعي لمنطقة ود حسونة.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الثلاثاء، عمليات النهب والسلب التي تمارسها الدعم السريع ضد المدنيين العزل وعمليات التهجير القسري بتعطيل مصادر المياه وإيقاف المستشفيات العاملة ونهب كل معينات الحياة بالمنطقة، وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي اتخاذ قرارات صارمة ضد الدعم السريع وتوسع انتهاكاتها ضد المدنين العزل في كل من الخرطوم والجزيرة والفاشر.