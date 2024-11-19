افتتاح بورصة محاصيل القضارف.. والي القضارف: تمت زراعة أكثر من (9) ملايين فدان ونتوقّع إنتاج (16) مليون جوال ذرة

القضارف: رحاب فريني

قال والي ولاية القضارف المكلف، الفريق ركن محمد أحمد حسن، إن المساحات التي تمت زراعتها هذا الموسم فاقت المعدل وبلغت أكثر من (9) ملايين فدان، وأشاد الوالي خلال افتتاح الموسم التسويقي للمحاصيل بالولاية للعام (2024 – 2025)، بأسواق محاصيل القضارف، كما أشاد بجهود المزارعين والبنوك والمصارف التي أسهمت في إنجاح الموسم.

إنتاجية عالية

وأوضح والي القضارف، أن الإنتاج المتوقع لولايته من محصول الذرة يقدر بنحو (16) مليون جوال، وأضاف أن افتتاح الموسم التسويقي للمحاصيل بالقضارف، جاء في ظروف استثنائية تمر بها البلاد. وأضاف: “نتوقع انتاجا كبيرا يوفر الأمن الغذائي ويرفد خزينة الدولة”، مثمناً جهود البنوك والمصارف التي اسهمت في تمويل الموسم الزراعي، وإنجاحه وحل مشاكل التمويل به، بالرغم تأخره عن موعده.

وأعرب الوالي خلال مخاطبته الافتتاح، عن أمله في أن يعود هذا الإنتاج بسعر مُجزٍ، و”أن يكون عائده كبيرا على المزارع ليواصل في الإنتاج”، وشدد على ضرورة وجود سعر تركيز مجزٍ ينصف المزارعين.

وأكد الوالي، حرص حكومته على تأمين عمليات الحصاد، ومكافحة التهريب، وفتح الباب للمستثمرين، ومنحهم الميزات النسبية للاستثمار في القطاعين (الزراعي والحيواني)، والصناعات المتعلقة به، لتحقيق القيمة المضافة، وزيادة الناتج القومي للبلاد.

وحيا والي القضارف، القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى والمساندة، التي تخوض حرب الكرامة ضد مليشيا التمرد، ودعا بالرحمة والمغفرة للشهداء، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

تغلبٌ على الظروف

من جانبها، أشارت مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف والوزيرة المكلفة، إلى أنه قد تم التغلب على جميع التحديات التي واجهت الموسم بسبب ظروف الحرب اللعينة التي تعيشها البلاد، وذلك بتوفير مدخلات الإنتاج من وقود وأسمدة ومبيدات وتمويل وتقاوي، بجانب الأمن، مشيدة بجهود القوات القوات المسلحة والشرطة والأمن في تأمين الموسم الزراعي.

وقالت الوزيرة: “بالرغم من خروج عدد من الولايات من دائرة الإنتاج، وبعون الله وجهد المزارعين والبنوك والشركاء جاء هذا الإنتاج ليطمئن الجميع بأن القضارف هي مطمورة السودان”، وأضافت: “افتتاح هذا الموسم جاء تتويجاً للجهود التي قام بها المزارعون”.

جهود البنوك

من جانبه، اوضح مدير فرع بنك السودان بالقضارف، عبدالله جمال الدين تكرون، أن حجم التمويل للموسم الزراعي بلغ (82,4) تريليون جنيه، منها (50%) عبر البنك الزراعي السوداني، والمتبقي عبر البنوك والمصارف الأخرى، وحيا تكرون، جهود البنوك والمصارف في إنجاح الموسم الزراعي بالولاية، وقال إن عدد المزارعين الممولين بلغ (3,950) مزارعاً، بينما بلغت المساحات الممولة (3,363) مليون فدان.

وأقر مدير بنك السودان بالقضارف بوجود نقص في السيولة، تزامن مع استبدال العملة، معلناً عن وصول كميات كبيرة من العملة الجديدة، مؤكداً انهم في انتظار التوجيهات بضخ العملة الجديدة بعد أن اكتملت الجوانب الإجرائية، وذكر أن العملة الجديدة ستنهي أزمة النقد الشهيرة بأزمة “السيولة”.

اهتماٌم حكومي

بدوره، أشار مدير أسواق المحاصيل بالقضارف، مصطفى الحسين، لاهتمام حكومة ولاية القضارف بقيادة الوالي المكلف الفريق ركن أحمد محمد حسن، ونائبه دكتور أحمد الأمين، بقضايا أسواق المحاصيل، ومتابعتهما اللصيقة لأمر الأسواق، لافتاً لجهود وزيرة المالية نجاة أحمد، في تطوير وترقية الخدمات بالأسواق.

وأعرب مدير أسواق المحاصيل، عن شكره وتقديره لإدارة بنك النيل لرعايتها الافتتاح، ومساهمتها في تطوير وترقية الخدمات بالأسواق.

مطالب للمزارعين

قال ممثل المزارعين، أحمد عبدالرحيم العوض، إن المساحات التي تمت زراعتها قاربت نحو “عشرة” ملايين فدان، وذكر أن الموسم يوعد بإنتاج وفير يغطي خروج بعض ولايات القطاع المطري بسبب الحرب.

وشدد ممثل المزارعين على ضرورة وجود أسعار عادلة، تجنب المزارعين “إعسار الوفرة”، مطالباً بتخفيض الرسوم على المزارعين.

وطالب عبد الرحيم بتعبيد ورصف الطرق، وتعزيز الأمن لمنع النهب والسرقات بالكنابي، ومنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.

تنسيق جيد

أشار أمين شعبة تجار المحاصيل، أسعد الضو، للتنسيق الجيد والمبكر بين التجار وحكومة الولاية بشأن مطلوبات الأسواق، والعمل عليها، ودعا لمراجعة الموازين، وتسهيل توريد الرسوم للتجار، وذلك بفتح حسابات للجهات الحكومية بالبنوك التي لها أفرع بأسواق المحاصيل.

ودعا الضو خلال كلمته في الافتتاح، لعدم مضايقة صغار المنتجين الذين يبيعون إنتاجهم في أسواق فرعية صغيرة، قائلا: “هناك أسواق فرعية بالأحياء والمحطات والأسواق الفرعية الصغيرة يرتادها صغار المزارعين، الذين لا يتجاوز إنتاجهم “عشرة” جوالات، وبالمقابل أفرزت ظروف الحرب تجارا صغارا يتعايشون من البيع في هذه الأسواق الفرعية”، مطالباً بعدم قطع أرزاق صغار المنتجين، وتقنين ومراقبة أعمالهم.

شركات وتجار

تم افتتاح أسواق محاصيل القضارف، بمشاركة عدد كبير من التجار والشركات، حيث بلغ عدد الشركات التي سجلت لدخول الموسم حتى يوم أمس أكثر من (40) شركة واسم عمل، بينما ترواحت أسعار السمسم داخل المزاد ليوم أمس بين (152- 147) ألف جنيه للقنطار، ويطالب المزارعون بأسعار أعلى تغطي تكاليف الإنتاج التي تصاعدت بصورة كبيرة، وامتنع البعض أمس عن بيع محصولهم بسبب ضعف الأسعار.