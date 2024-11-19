سيده تضع خمسة توائم بمستشفى القضارف للنساء والتوليد

الخرطوم: السوداني

أنجبت سيدة من منطقة كساب بمحلية القلابات الغربية بمستشفى القضارف للنساء والتوليد خمسة توائم 3 منهم ذكور و2 إناث وتمت العملية على يد فريق طبي بقيادة استشاري النساء والتوليد د وليد درزون.

واطمأن والي القضارف بالإنابة عبد العظيم الحاج الجاموس على صحة الأم وأطفالها خلال زيارته لهم اليوم بالمستشفى.

وأعلن الوالي بالإنابة تبرعه للأم وأطفالها بمبلغ (٥٠٠) ألف جنيه، موجهاً ديوان الزكاة بالولاية برعاية الأطفال.

وأكد مدير عام الصحة تكفل الوزارة بكافة معينات الرعاية الطبية للأم وأطفالها وناشد استشاري النساء والتوليد، د. وليد درزون الخيِّرين والمنظمات الوقوف مع الأسرة خصوصاً وأن والدهم قد توفي إلى رحمة الله بمناطق التعدين قبل ولادتهم، مؤكداً سلامة الأم وأطفالها وتجاوزهم مرحلة الخطر.