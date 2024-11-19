الخرطوم تودع طلابها الممتحنين للشهادة المتوسطة بمدارس الولاية الشمالية

الخرطوم: السوداني

ودعت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم، طلاب وطالبات الولاية الجالسين لامتحانات الفترة النهائية للمرحلة المتوسطة بالولاية الشمالية.

وكان في وداعهم مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم د. قريب الله محمد أحمد ومقرر لجنة الاستنفار اللواء دكتور القاسم أب أحمد وأعضاء اللجنة ورئيس واعضاء مبادرة ويبقى الأثر تحت شعار (تعليم أبنائنا سند للوطن) وممثل منظمة ابو الجاز الخيرية، ووجدت الخطوة ارتياحاً من الطلاب الممتحنين وأسرهم.

وقال رئيس مبادرة ويبقى الأثر الأستاذ ابو سفيان حسن عبد القادر: “أتمنى أن تكون هذه الخطوة في الطريق الصحيح وأن المبادرة هدفت لتحقيق ضوء أمل في وقت الحرب والوقوف مع أبنائنا الممتحنين حتى لا يضيع جهدهم، وأكد التزامهم بالخطوات التي وضعتها المؤسسات المختلفة ونحن على يقين ان رجالات الدولة في التعليم احرص منا على تعليم أبنائنا”.