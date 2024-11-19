مؤتمر الجزيرة: مليشيا الدعم السريع تحاصر قرية التكينة تمهيداً لارتكاب مجزرة

الخرطوم: السوداني

قال مؤتمر الجزيرة، إنّ مليشيا الدعم السريع تحاصر قرية “التكينة” بمحلية الكاملين منذ الخميس الماضي، وسقط جراء الحصار ثلاثة شهداء، يضافون إلى عشرين شهيداً آخرين قتلتهم المليشيا المجرمة في شهر مايو الماضي بدم بارد.

وأضاف مؤتمر الجزيرة في بيان اليوم الثلاثاء: “إننا في مؤتمر الجزيرة ومن متابعتنا الميدانية اليومية للأحداث على الأرض، فقد تأكد لنا بما يصل حَدّ اليقين أن المليشيا الإرهابية تخطط لارتكاب مجزرة أخرى بالتكينة، خاصةً وأنها تأوي أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من بنادق موت المليشيا، حيث وفد إليها سكان من قرى شرق وشمال الولاية مثل “أزرق والسريحة وأم مغد والبشاقرة” وغيرها.

ونبه البيان، الجميع بالداخل والخارج، لمنع وقوع كارثة، ومجزرة وشيكة وسط سكان أبرياء وعُـزّل “بالتكينة”، حتى لا نتباكى عليهم بعد ذلك.

وقال البيان: “لم تشبع أعداد الموتى الذين سقطوا بأيدي المليشيا من قبل في قرى ومدن الولاية كما في ود النورة والسريحة والهلالية وتمبول وغيرها نهم المليشيا وتعطشها لمزيد من الدماء، ولأنها امِنت العقاب، بصمت اللسان، وموت الضمير الإنساني، وغضه للطرف عن جرائمها الإنسانية الشنيعة ضد مواطني ولاية الجزيرة”.

وتابع البيان: “نحذر المليشيا الإرهابية المجرمة أننا نرصد وبدقة أعمالها، وتخطيطها، بإفراغها للقرى من حول التكينة من السكان إيذاناً لارتكاب مجزرتها، لكنها لن تفلت هذه المرة، ولا في مراتها السابقة، فسنحاصرها سياسياً وإعلامياً، وسنلاحقها أمام سوح القضاء المحلي، والإقليمي، والدولي، حتى ينال كل من أجرم نصيب ما أجرم في حق مواطنينا بولاية الجزيرة، ووقت الحساب آت لا محالة”.