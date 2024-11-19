مؤتمر الجزيرة: مليشيا الدعم السريع تحاصر قرية “ود عشيب” بشرق الجزيرة وتقتل 20 شخصاً

الخرطوم: السوداني

هاجمت مليشيا الدعم السريع، الخميس الماضي، قرية “ود عشيب” بمحلية شرق الجزيرة، وذلك بغرض السلب والنهب، ونشرت الرعب والخوف وسط السكان، ونقل مؤتمر الجزيرة عن مصدر في بيان اليوم الثلاثاء، أن المليشيا هجّرت عدداً كبيراً من السكان، ثم فرضت حصارها على القرية، وفي غياب الرعاية الصحية، وبدأ سقوط الشهداء بالإسهالات منذ السبت الماضي بشهيدين، وآخر يوم الأحد، قبل أن يسقط أمس الاثنين 18 شهيداً.

يُذكر أنّ قرية ود عشيب بها عدد من نازحي قرية “الكسمبر” الذين عبروا إليها النهر من محلية الكاملين بعد أن هاجمت مليشيا الدعم السريع قريتهم بالأمس.