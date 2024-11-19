وزير الخارجية السوداني يشكر نظيره الروسي على موقف موسكو التاريخي مع السودان ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن

بورتسودان: السوداني

بعث وزير الخارجية د. علي الشريف؛ برسالة شكر لنظيره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على موقف بلاده الداعم للسودان في مجلس الأمن أمس، باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار البريطاني.

وقال الشريف، إنّ الموقف الروسي القوي تعبيرٌ عن الموجهات الراسخة في سياسة روسيا الخارجية التي ترتكز على دعائم واضحة تتمثل في احترام السيادة المتساوية لكل الدول وعدم التدخل، ورفض الإملاءات والتبعية.

وأضاف في بيان له أن ذلك الموقف التاريخي يعزز علاقات البلدين الثنائية في جميع المجالات، وسيظل خالداً في وجدان السودانيين لأنه يجسد الصداقة الحقيقية في أوقات الشدة.