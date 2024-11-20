المليشيا تقتحم منطقة ود أبو صالح وتستبيحها بالكامل

شرق النيل: السوداني

استباحت المليشيا المتمردة منطقة ود أبو صالح بمحلية شرق النيل بشكل كامل بقيادة المتمرد حامد ونيس وبمعاونة لصوص من أبناء منطقة شرق النيل؛ معروفين بالاسم، إذ قامت بطرد خليفة مسيد ود أبو صالح ومعه أبناؤه وطلاب المسيد ومنعت إقامة الصلاة في المساجد، وأصيب المؤذن برصاص في يده وتم إسعافه إلى شندي.

ثم قامت بنهب عربة الخليفة والخلوة والطاقة الشمسية التي تعمل بها محطات المياه، مما أدى إلى انقطاع المياه عن المواطنين، كما قامت بنهب السوق والثروة الحيوانية، وتم تهجير أهل منطقة أبو صالح، التي أصبحت خالية تماماً.

الجدير بالذكر أن المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب، زار الناجين من مذابح المليشيا المتمردة الذين وصلوا إلى شندي، وسرد الناجون قصصاً مُروِّعة كتلك التي شهدتها مناطق شرق الجزيرة، وهو ما يتّسق مع ما أعلنته المليشيا بقتل وسحل وتشريد مواطني شرق الخرطوم وشرق الجزيرة من مناطقهم.