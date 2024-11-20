شبكة أطباء السودان: مقتل وإصابة ١٣ شخصاً في هجوم للدعم السريع على قرية “شكيري” بالنيل الأبيض

أخبار السودان
By admin 0

الخرطوم: السوداني

نفذت قوة من الدعم السريع، هجوما على قرية “شكيري” بولاية النيل الأبيض قُتل على إثرها 6 أشخاص وأصيب 7 آخرون حالتهم مستقرة.
وحذرت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الأربعاء، من توسع عمليات القتل والتهجير من قبل الدعم السريع في كل من الجزيرة والنيل الأبيض، مما ينذر بكارثة إنسانية جراء عمليات القتل والتهجير.
ودعت الشبكة، المنظمات الدولية والإقليمية لاتخاذ قرارات حاسمة لإيقاف عمليات القتل من قبل الدعم السريع ضد المدنيين العُـزّل وطالبتها بفتح مسارات إنسانية عاجلة للمناطق التي تقع تحت الحصار في كل من الجزيرة والنيل الأبيض والفاشر.

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