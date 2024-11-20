منظمة (نوردسينت) تكشف عن تحالف الإمارات مع (فاغنر) الروسية لنقل الأسلحة من إفريقيا الوسطى إلى ميليشيا الدعم السريع في السودان

متابعات: السوداني

كشف تقرير حديث صادر عن (نوردسينت) ــ منظمة غربية متخصصة في مراقبة انشطة مجموعة (فاغنر) الروسية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم مقاتلي (فاغنر) لنقل الأسلحة من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى قوات الدعم السريع في السودان.

ونقل التقرير عن مصادر موثوقة من (تحالف الوطنيين من أجل التغيير في جمهورية أفريقيا الوسطى)، قولها إنهم رصدوا العديد من شحنات الأسلحة من الإمارات إلى السودان.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات إماراتية تقوم بتسليم أسلحة لمجموعة فاغنر في بانغي، يتم نقلها عبر مروحيات إلى (بيراو) ومن ثم السودان.

هذه ليست حالة معزولة، ففي الواقع فإن التعاون بين فاغنر والإمارات العربية المتحدة وقوات الدعم السريع قائم منذ فترة، وإن لم يتم الإعلان عنه رسمياً، وفي السابق، قامت فاغنر بتزويد ميليشيا قوات الدعم السريع بصواريخ من ليبيا، وهي العملية التي سهّلها الجنرال حفتر، الحليف الرئيسي للإمارات.

وبالإضافة إلى الأسلحة، قامت فاغنر أيضًا بتزويد قوات الدعم السريع بالنفط لتغذية حربها المستمرة.

قبل أيام فقط من وفاته، التقى زعيم فاغنر السابق، (يفغيني بريجوزين)، مع خمسة من قادة قوات الدعم السريع وعرض تزويد الميليشيا بمزيد من الأسلحة مقابل الذهب السوداني الذي تم نقله بشكل غير قانوني إلى (الإمارات العربية المتحدة)، والذي تم بيعه بعد ذلك إلى دول مثل روسيا، لتمويل حربها مع أوكرانيا.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش الوطني السوداني وقوات الدعم السريع، دأبت الإمارات على تسليح قوات الدعم السريع بالسلاح والسلاح. وأكدت عدة تقارير مستقلة أن الإمارات العربية المتحدة أعادت توظيف مستشفى في شرق تشاد لإرسال أسلحة عبر الحدود وتحليق طائرات بدون طيار لدعم قوات الدعم السريع.

كما تم العثور على جوازات سفر إماراتية في الخرطوم، تبين أن الإمارات أرسلت أفراداً لمساعدة قوات الدعم السريع في المعارك.

ونددت جماعات حقوقية دولية ومشاهير بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تصرفاتها المدمرة في السودان ودعمها المستمر لقوات الدعم السريع التي تدعم استمرار المجازر والإبادة الجماعية، علاوة على ذلك، ألغى مشاهير ومغنون مثل (ماكليمور

) حفلاتهم في دبي مستشهدين بدور الإمارات في تسليح الميليشيا، وتظاهر السودانيون أمام سفارات الإمارات في دول مختلفة ضد تدخلاتها المتهور الذي يطيل الحرب ويديم الميليشيا.

ورداً على الغضب العالمي ضد تنسيقها مع ميليشيا الدعم السريع وفاغنر، أطلقت الإمارات حملة علاقات عامة من خلال مساعدة السودانيين الذين فروا من الحرب إلى الدول المجاورة، وهي محاولة لم تنجح قط، على سبيل المثال، رفض اللاجئون السودانيون في تشاد بشكل قاطع تلقي المساعدة الإماراتية، مطالبين الإمارات بإنهاء دعمها للميليشيا، لأن هذا الدعم الإنساني كان يهدف إلى خدمة أهداف حملة العلاقات العامة وتوضيح صورة الإمارات.

نشأت ميليشيا الدعم السريع في المقام الأول من إعادة هيكلة ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة لدعم عمليات مكافحة التمرد التي تقوم بها الحكومة المركزية في دارفور وجنوب كردفان، وفي عام 2017، أصدر البرلمان السوداني قانونًا يضفي الشرعية على أنشطتها، وعلى مر السنين، ارتكبت الميليشيا جرائم وفظائع لا حصر لها خلال الحرب المستمرة، بما في ذلك تدمير القرى، وقتل المتظاهرين، والانتهاكات الجنسية والاغتصاب، والاعتقالات غير القانونية، واستهداف المستشفيات والكنائس، والاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

علاوة على ذلك، ارتكبت قوات الدعم السريع عمليات قتل على أساس عرقي وجندت الأطفال كجنود خلال الحرب المستمرة.

في السنوات الأخيرة، بدأت (فاغنر) وقوات الدعم السريع في تعزيز علاقاتها مع النظام في جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي يناير 2023، تفاخر زعيم ميليشيا الدعم السريع حميدتي بوقف انقلاب ضد الحكومة المركزية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وتتحالف الميليشيا مع فاغنر في الدفاع عن النظام الحالي، وفي يناير 2024، أعلن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى عن مفاوضات لبناء قاعدة عسكرية. ومع ذلك، فمن غير الواضح كيف ستستخدم روسيا هذه القاعدة في أنشطتها الإقليمية.

أفادت التقارير أن مجموعة فاغنر تقوم بتحرير المجرمين المدانين من سجون جمهورية أفريقيا الوسطى وترسلهم للقتال في أوكرانيا، وفي المنطقة التي ينعدم فيها القانون بين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، قتل مقاتلو مجموعة فاغنر العشرات من السكان المحليين في محاولتهم لنهب ذهب المنطقة.

ووفقاً لبعض المصادر، التقى رئيسا السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى مؤخراً في نيويورك واتفقا على إغلاق الحدود وقطع إمدادات الأسلحة عن قوات الدعم السريع، وفي المقابل، سيقوم الجيش السوداني بطرد قادة الجماعات المتمردة في جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يعملون من السودان، ومع ذلك، في ظل الضغوط التي تمارسها روسيا والإمارات العربية المتحدة، فمن المرجح ألا يتم تنفيذ هذه الصفقة.

وقد وقع التحالف المتنامي بين الإمارات العربية المتحدة وميليشيا الدعم السريع وجماعة فاغنر تحت رادار صناع السياسة الغربيين. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي كانت تستورد الذهب من جمهورية أفريقيا الوسطى وتدفع لشركة فاغنر نقداً مرسلاً مباشرة إلى روسيا.

كما حذرت الأطراف المتحاربة من الاستعانة بمجموعة فاغنر في الصراع، علاوة على ذلك، تتابع المخابرات الأمريكية عن كثب أنشطة زعيم ميليشيا قوات الدعم السريع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتدقق في مصالحه التعدينية وتحالفه مع فاغنر في البلاد. وفي نوفمبر 2020، أصدر البنتاغون تقريراً يشير إلى أن الإمارات مولت عمليات فاغنر في ليبيا، حيث تقاتل المجموعة إلى جانب الجنرال حفتر.

ومؤخراً أرسل أعضاء في الكونغرس رسالة إلى الرئيس بايدن يطلبون منه حث الرئيس الإماراتي على الامتناع عن إرسال الأسلحة إلى السودان. كما تم تقديم قرار إلى الكونجرس يطلب من الحكومة الأمريكية حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف عن دعم ميليشيا الدعم السريع.

وسوف تمتد عواقب دعم الإمارات العربية المتحدة وفاغنر لقوات الدعم السريع إلى ما هو أبعد من السودان ويمكن أن تؤثر على أوروبا إذا خرجت الميليشيا منتصرة، على سبيل المثال، في عام 2021، حذر حميدتي، من أن أوروبا ستشهد تدفقًا للمهاجرين إذا رفضت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العسكرية.

وبالنظر إلى أن السودان يمثل طريقًا تقليديًا للهجرة، فإن بوتين، الذي يقال إنه بدأ في استخدام الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا كسلاح، سوف يجد قوات الدعم السريع حليفًا مثاليًا لتنفيذ خططه.

ومن جانبها، اختارت أوكرانيا التصرف بشكل حاسم وشنت عدة هجمات بطائرات بدون طيار ضد قوات فاغنر التي تقاتل مع قوات الدعم السريع في السودان.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت القوات الأوكرانية في البلاد من القبض على العديد من أعضائها، وفي اجتماع مرتجل مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال الرئيس زيلينسكي إنه ناقش التحديات الأمنية المشتركة، وتحديدا الجماعات التي تمولها روسيا.

بالنظر إلى الصورة الكبيرة، من الواضح أن شبكة إقليمية من التحالفات مدفوعة بمصالح اقتصادية وسياسية متقاطعة، حيث تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة فاغنر الدور المركزي.

وعلى الرغم من تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور لمدة عام، فإن الإمارات العربية المتحدة وشركة فاغنر لن تحترماه وستستمران في تفضيل مصالحهما حتى على حساب أرواح الملايين من السودانيين، ويجب على العالم ممارسة المزيد من الضغوط على الإمارات لوقف التعاون مع ميليشيا قوات الدعم السريع وفاغنر وإدراك التأثير الخطير لهذا التحالف على السودان، وكذلك الأمن الإقليمي على المدى الطويل.