أحزان الأستاذ محمد راجي

رئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني)، يشاطرون الإعلامي الأستاذ، محمد محمود راجي، الأحزان في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى

محمود راجي

حيث فاضت روحه الطاهرة صباح اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

هذا وسيُشيّع الراحل إلى مثواه عقب صلاة العصر اليوم بمدافن بلبيس.

وتقام مراسم العزاء غداً الجمعة بمسجد الشيخ صالح الجعفري بالدراسة، القاهرة، عقب صلاة المغرب.

اللهم ادخله فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أولاده وأهله وصحبه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)