الدعم السريع تقتل مواطنا بقرية “بيضاء” وتختطف 33 آخرين من قريتي باشكار والقريقريب

الخرطوم: السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع جرائمها ضد المواطنين بولاية الجزيرة بقتل مواطن في قرية بيضاء واختطاف 33 آخرين بقريتي باشكار والقريقريب.

وقال مؤتمر الجزيرة إن

مليشيا الدعم السريع هاجمت، الاثنين، قرية “بيضاء” الواقعة جنوب فداسي بمحلية مدني الكبرى، واعتدت على السكان، ونهبت ممتلكاتهم، وأجبرتهم على النزوح، وقتلت رميا بالرصاص المواطن حمد النيل البشير التاي.

وهاجمت أمس الأول، قرية “باشكار” الواقعة بالقرب من طيبة الشيخ عبد الباقي بمحلية جنوب الجزيرة، ونهبت ممتلكات المواطنين واختطفت 25 منهم وفرضت حصاراً على القرية ومنعت بقية سكانها من المغادرة، وكانت القرية سبق وان تعرضت لهجوم مماثل خلف 3 جرحى.

ومواصلة لسلسلة جرائمها، هاجمت المليشيا أمس الأربعاء، قرية “القريقريب” التابعة لمحلية الحصاحيصا، ونهبت أكثر من 200 رأس من الأبقار، واختطفت 8 من المواطنيين واقتادتهم لجهة مجهولة، وهم: بشرى محمد الحاج قبوجة، فاروق عثمان إبراهيم، خالد عثمان إبراهيم، عبد اللطيف محمد ابراهيم واثنين من اخوانه، عبد الكريم أحمد وابن أزهري عمر.

يذكر ان قرية القريقريب كانت قد تعرضت لهجوم مماثل في يناير الماضي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين.