الهمباتة صعاليك العصر (4)

كما جاء في الحلقات السابقة، فإن الهمباتة هم امتداد لشعراء العرب الصعاليك في الجاهلية الذين انتشروا في بوادي جزيرة العرب، يغيرون على القبائل، ينهبون الإبل ويملأون الفضاء شعراً أصبح من عيون الأدب العربي، وقد ظهروا إبان السلطنة الزرقاء في بوادي كردفان ثم انداحت الظاهرة إلى بادية البطانة ونواحي شندي في الشمال.

كانت المرأة جزءاً مهماً من حياة الهمباتي، شكّلت المحرض الأساسي للنهب والسلب فيغنيها حتى ترضى سواء أكانت زوجة أو ابنة أو أختاً أو (حبيبة)، ولكن المساس بها وإيذائها أو سرقتها فهذا مما لا يجوز.

كان (ود سرار) وهو من رؤوس الهمباتة، يغز السير في ليل الصحراء الهادئ ومعه رفيق آخر، عندما رأوا ناراً تتوهج من بعيد ما أن اقتربوا منها حتى سمعوا صخباً يختلط فيه غناء النساء والزغاريد بعرضة الرجال وصيحات الهياج، وقد ارتفع الغبار كثيفاً فوق الرؤوس فتوجّهوا فوراً نحوهم.

اندفع (ود سرار) إلى وسط (الدارة) شاهراً بندقيته، بينما وقف رفيقه يحرس من بعيد. صاح فيهم (ود سرار) آمراً الرجال بالوقوف في جانب والنساء في جانب. ران صمت رهيب وسكت صوت الغناء وهدأ الغبار وانصاع الجميع في مسكنة وذلة، ثم أمر النساء بوضع ذهبهن وحليهن في الوسط فانصعن لهذا الأمر وعيونهن تذرف الدمع على مكنوز العمر وزينة المرأة التي ستضيع، بينما يرمقن الهمباتة في وجل وخوف. قطع ذلك الصمت، صوت ود سرار وهو يقول (كل واحدة تجي تشيل دهبها. نحن ما بننهب النسوان)، ثم التفت إلى الرجال قائلاً: (ديل ما رجال… كان رجال كان قابلونا وكاتلونا… ديل نسوان دحين ما تغنن لي النسوان). ثم انصرف هو ورفيقه لا يلوون على شئ وسط ضحكات النساء المكتومة، بينما انصرف الرجال يجرجرون أذيال الخيبة والإهانة.

وهكذا ترى عزيزي القارئ أن الهمباتي لصٌ وسارقٌ، لكن سقفه الأخلاقي يقف عند حدود المرأة.

كانت الزوجة دائماً عند الهمباتي كائناً مقدساً يردد اسمها دائماً عند الفخر واستثارة الرفيق للإغارة على الفرقان ونهب الإبل. عندما اقترب الطيب ود ضحوية ورفيقه طه الضرير من ديار قبيلة (البازا) على الحدود مع الحبشة، رأى أن يبث روح الحماس في رفيقه، فهو يعرف أنّهم مقبلون على معركة سيحمى وطيسها، حيث أن هذه القبيلة بأس رجالها شديد فهم شجعان صناديد، فأنشد قائلاً:

زمنك كلو تاكل باردة ما ضُق حارة

اطرى الليلة يا طه أم حمد والسارة

درق (البازا) جاك زي السحابة الجارة

وحس أم جِقرة والقربين صواقعاً كارة.

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أي أنّك كنت تعيش رخاءً هناءً لم تذق (ما ضُق) شقاءً أبداً، فيجب أن تذكر نساءنا اللائي ينتظرن أوبتنا (أم حمد والسارة) وأنت ترى من أردنا نهبهم (البازا) وقد قابلونا بالسلاح (أم جقرة والقربين) ترتفع أصواته مثل الصواعق المزلزلة (صواقعاً كارة). فرد عليه قائلاً:

باكل حارة ما ضُق باردة ماك داريني

واسعل مني ربعاي البعرفو قريني

حس أب جقرة والتربية دوام طاريني

أنا أخو اللينة إن كان الحديث عانيني

وقد فعل ذكر نسائهم الأفاعيل في نفس طه الضرير، بل أضاف للزوجات (اللينة) وهي المرأة الناعمة ويقصد بها أخته، فشدوا على رجال البازا وشتّتوا شملهم وغنموا منهم ما غنموا من الإبل، وذلك فقط عندما تذكرا (أم حمد والسارة واللينة) وهن يبتسمن لهم في الأفق البعيد.

أما (أم حمد والسارة واللينة) فقد وصفهن أحد الهمباتة وصفاً بديعاً فقال:

مي حاجاجه مي لاجاجه فوق شرك التهم هبارة

مي ولاجه فرع الخيزران ام طلعة وجاجه

دي أم بيتاً خريف للجارة والمحتاجة

شن برضيها غير البل جدية الباجة

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فهي لا تجادل كثيراً (مي حاجاجه مي لاجاجه) وهي بعيدة عن التهم والريب (فوق شرك التهم هبارة)

اللينة العود (فرع الخيزران) وجهها مضيئ (أم طلعة وجاجة).

أما بيتها، فهو عامرٌ بالخيرات والنعم (أم بيتاً خريف) ولكل هذه الصفات الطيبة، فهي لن ترضى إلا بإبل البادية العظيمة (البل جدية الباجة).

ثم يتواصل الغزل، فالهمباتي برغم غلظة قلبه عند النزال فإنه يفيض عذوبة عند ذكر المحبوبه:

بيها حياتي بتكون ابتسامة وروقة

والله بلاني بي ريدة وعذابة وشوقه

عسل متصفي خلقوها ومحرم ضوقه

عندها وجنة ود أبرق بقيِّل فوقه

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وهذه من مبالغات وشطحات الشعراء، فلا يمكن لود أبرق (طائر صغير) أن يقيِّل (يقضي النهار) تحت ظل وجنات المحبوبة!

ونختم بمسدار الهمباتي الذي يستهين بالسجن والزنازين من أجل أن يهدي محبوبته من الغنائم ما يسعدها فيقول:

السجن والزنازين أنا منهن مبسوط

بعد ما عصينا ما بهدّدنا ضرب السوط

عقد الجوهر الفاصلنو بالياقوت

نمشي مشنقين غير يومنا ما بنموت

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أي أنّنا برغم العنت ورهق السجن والزنزانة، فإننا نمشي رافعي الرؤوس نضع الطاقية (بالجنبة سايد) عندما نذكر المحبوبة (عقد الجوهر)

فالإنسان لا يموت إلّا بيومه المكتوب.

وسلامتكم،،،

نعزي الأهل والأحباب في وفاة الابن عثمان محمد عثمان (ود أب شنب) الذي لاقى ربه راضياً مرضياً في مدينة شندي.. عوّضه الله عن شبابه الجنة.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

القاهرة / العيلفون

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