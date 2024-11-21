مؤتمر الجزيرة: الدعم السريع تعتقل “64” شخصاً من “أزرق والسريحة”و تطلق سراح “9” منهم مقابل فديات مالية

الخرطوم: السوداني

أطلقت مليشيا الدعم السريع، سراح “9” من المحتجزين لديها بمراكز معتقلاتها في كل من سوبا ومعسكر طيبة بالخرطوم، وذلك بعد أن دفع ذووهم فديات مالية طالبت بها المليشيا نظير إطلاق سراحهم.

وقال مؤتمر الجزيرة، إن هنالك “55” أسيراً مازالوا بمعتقلاتها في سوبا ومعسكر طيبة لم يستطع ذووهم دفع الفدية، علماً بأن هنالك أسرى آخرين من قرية السريحة تحتجزهم المليشيا في معتقلات أخرى مجهولة لديهم حتى الآن.