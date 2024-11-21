المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.. والاتحاد الأوروبي يقول ان أوامر الاعتقال ملزمة لأعضاء الاتحاد الأوروبي

متابعات: السوداني

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر القضاة في قرار إصدار أوامر الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن ممارسات تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاحا في الحرب في إطار هجوم واسع وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة.

على صعيد متصل، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور له على منصة إكس، إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعماء من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي – للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.