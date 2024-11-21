الفريق أول كباشي يتفقّد الخطوط الأمامية بالمنطقة الشرقية

متابعات: السوداني

قام عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للجيش، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بتفقُّد الخطوط الأمامية بالمنطقة الشرقية محور الفاو في إطار سلسلة زياراته للفرق والوحدات العسكرية، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين في المعارك.

وتلقى كباشي لدى لقائه ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الشرقية والمستنفرين، تلقّى تنويراً شاملاً حول سير العمليات العسكرية، بحضور اللواء الركن محمد أحمد حسن قائد المنطقة الشرقية.

وقال إعلام مجلس السيادة إنّ كباشي ثمّن الجهود المتعاظمة التي يضطلع بها الجنود في معركة الكرامة للذود عن حياض الوطن وبسط الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.