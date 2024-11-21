الفرقة السادسة مشاة: هدوء الأحوال الأمنية بالفاشر وتقدم كبير للقوات المشتركة في كل المحاور

الخرطوم: السوداني

قالت الفرقة السادسة مشاة بولاية شمال دارفور، إن مدينة الفاشر يوم أمس الأربعاء سادها هدوء بنسبة (80)٪ مقارنةً بالأيام الماضية، مشيرة إلى قيام المليشيا بقصف بعض احياء المدينة قصفا عشوائيا في اتجاهات متفرقة والقصف لم يحدث اي اضرار في المدينة، مضيفة ان الطيران الحربي شن ثلاث غارت جوية استهدفت معاقل العدو وحققت نجاحات كبيرة وتراجعت المليشيا إلى شرق المدينة.

وأضافت الفرقة في منشور لها في صفحتها على الفيس بوك انه تم تسريب بعض الأخبار من قروبات المليشيا بان هنالك خلافات كبيرة فيما بينهم ادت الى مظاهرات قامت بها قواتها بسبب قلة الغذاء وكثرة الأمراض مع عدم توفر الرعاية الطبية الكافية، بالإضافة إلى الاعداد الكبيرة من القتلى نتيجة الاشتباكات والقصف المدفعي من قبل مدفعية الفرقة السادسة والطيران الحربي وعدم صرف استحقاقاتهم المادية التي وعدوهم بها عند استنفارهم.

وكشفت الفرقة عبر منشورها ان بعض عناصر المليشيا قد بدأت بالتواصل مع قواتها بغرض التسليم واستعدادهم للتعاون.

وكشفت الفرقة ان آخر اخبار المليشيا تم هلاك شاعر المليشيا ابو العنود الخاطري وهو احد قناصي المليشيا بجانب هلاك المليشي عمر محمد غبشي قائد فزع تشاد.

وأكدت الفرقة السادسة في منشورها ان الأوضاع تحت السيطرة وقواتنا متقدمة في كل المحاور القتالية والانتصار حليف لقواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين بل كل أبطال الفاشر.