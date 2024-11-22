الأعيسر: الدولة يجب أن تتحدث بلسان واحد

بورتسودان: سونا

شدّد وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر، على ضرورة ضبط الخطاب الإعلامي وأن تتحدث الدولة بلسان واحد، مناشداً المسئولين بتخصيص التصريحات الخاصة لوكالة السودان للأنباء “وهذا عرف معروف في عدد من الدول”.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال زيارته لوكالة السودان للانباء بمقرها المؤقت ببورتسودان مساء اليوم، الى التقيد بتخصيص التصريحات والمعلومات الخاصة لوكالة السودان للانباء باعتبارها بيت خبرة وهو عرف متبع في كثير من البلدان وذلك بهدف التجويد والابتعاد عن التشويش واللبس.

وقال الإعيسر: “نحن في مرحلة تحتاج تجويد الأداء الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الرسمية ان تخص (سونا) بالمعلومات والبيانات كونها الوكالة الرسمية”.

وأشار وزير الثقافة والإعلام في هذا الخصوص إلى أهمية التقيد بالخطاب الإعلامي الموحد درءا للتشويش.

وجدد تأكيده بالعمل على دعم وكالة السودان للأنباء والوقوف معها وتمكينها من أداء وظيفتها وكذلك مع كل المؤسسات الاعلامية لضبط الخطاب الإعلامي الرسمي، توطئة لعملية الإصلاح التي تتطلب إجراء اصلاحات ظرفية تتصل بعمل المؤسسة، معربا عن اسفه الى تراجع اوضاع الوكالة من ناحية التجهيزات الفنية والتحريرية حيث تعمل بامكانات متواضعة، مبينا ان (سونا) اسم بارز في مضمار الإعلام وكانت سباقة في العملية الإعلامية ومصدر مهم للخبر منذ عقود.

وتعهد وزير الثقافة والإعلام بإعادة وكالة السودان للأنباء لسيرتها الاولى، لافتا إلى أهمية مواجهة واقع الوكالة بشاعة لتصحيحه.