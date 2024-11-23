الجيش يهنئ الشعب السوداني بتحرير منطقة سنجة

الخرطوم: السوداني

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بياناً، تهنئ فيه الشعب السوداني، بتحرير منطقة سنجة واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وقالت في البيان: “نهدي هذا النصر لشعبنا الذي عانى القتل والتشريد والقهر والنهب وكافة أنواع الفظائع من قِبل مليشيا آل دقلو الإرهابية، ونؤكد عزمنا وتصميمنا لبذل كل جهد بإذن المولى عز وجل لتطهير كل شبر من بلادنا دنسته هذه المليشيا المجرمة. دعواتنا بالجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وفرجاً قريباً للأسرى والمفقودين. نصر من الله وفتح قريب”.